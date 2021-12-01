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Путин наградил главу ВТБ орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

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Президент России Владимир Путин вечером 30 ноября провел встречу с председателем правления ВТБ Андреем Костиным, в ходе которой заслушал доклад о работе банка за последний год и наградил Костина почетным орденом «За заслуги перед Отечеством». Содержание беседы опубликовано на официальном сайте Кремля 1 декабря.

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Во время встречи глава ВТБ сообщил российскому лидеру, что в текущем году банк ожидает рекордную прибыль в 300 млрд рублей, что в том числе стало возможным благодаря хорошей «экономической ситуации в стране, высоким темпам роста, увеличению доходов и прибыли клиентов».

Путин в свою очередь поблагодарил Костина за столь высокие темпы развития ВТБ и вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«Хочу поблагодарить вас за обеспеченные темпы развития банка и за то, что он приобрел такой значимый статус для экономики страны. Также поздравляю весь ваш коллектив с результатами работы в этом году», — сказал глава государства.

Награда была присуждена Андрею Костину за большой вклад в развитие и укрепление финансово-банковской системы Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ президент подписал 6 августа.

Ранее, 20 ноября, Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного. Согласно указу главы государства, патриарх награжден «за выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами».

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