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В России за сутки выявили 32 837 новых случаев COVID-19

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В России за минувшие сутки выявили 32 837 новых случаев COVID-19. Об этом в среду, 1 декабря, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Больше всего новых случаев за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (2757), Санкт-Петербурге (2419) и Московской области (2008).

Вход конем: почему «Омикрон» проникает в клетку лучше других штаммов
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За минувшие сутки от осложнений коронавируса скончались 1226 пациентов. Полностью выздоровели 35 679 граждан.

Всего на сегодняшний день в России с начала пандемии выявлено 9 669 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 276 419 летальных исходов, выздоровели 8 364 932 человека.

Накануне главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что система здравоохранения России научилась оперативно реагировать на все волны пандемии. В этот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что число пациентов с COVID-19 в России снизилось на прошедшей неделе.

Также во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание на то, что в России за последнюю неделю в 22 регионах страны стабилизировалась ситуация с заболеваемостью COVID-19. По ее словам, все имеющиеся вакцины способны создать иммунный барьер, способствующий профилактике коронавируса.

Вместе с тем в настоящий момент в мире зафиксированы случаи заболевания новым штаммом COVID-19 «Омикрон». В связи с этим, как уточнила Попова, РФ вынуждена требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении туристов из ЮАР, сопредельных африканских государств, из Китая и Великобритании, а также ряда других стран, которые уже объявили об обнаружении штамма.

В России случаев заболевания «Омикроном» не выявлено. Кроме того, Попова рассказала, что в России разработали тест для выявления нового штамма.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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