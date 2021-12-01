Врач рассказала о симптомах нехватки витамина С

Слабость и утомляемость, долгое заживление ран и даже кровоточивость десен могут свидетельствовать о нехватке витамина C в организме. Но определять это должен только врач, заявила 1 декабря врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она пояснила, что незаживающий порез или рана — повод задуматься и проверить уровень витамина С, чтобы не доводить его нехватку до цинги, которая сопровождается кровоточивостью десен и проявляется при остром дефиците витамина.

«Раньше вся Европа постоянно страдала от цинги. Удивительный факт: от этой проблемы избавились, когда завезли картофель, потому что в нем много витамина С», — рассказала врач в беседе с «Москва 24».

Для восполнения нормы витамина С в организме Чернышева рекомендует пополнить рацион квашеной капустой, цитрусовыми, смородиной. Поскольку это водорастворимый витамин, его много в овощах и фруктах, в зелени.

Она напомнила, что Всемирная организация здравоохранения считает нормой пять порций овощей и фруктов в день.

«Это не значит, что надо съедать именно пять яблок в день. Можно съесть одно яблоко, апельсин и три раза мисочку овощного салата или квашеной капусты», — пояснила она.

Нутрициолог Мария Тихомирова 27 ноября рассказала о полезных свойствах репчатого лука, в котором также немало витамина С. По словам специалиста, лук помогает при дезинтоксикации благодаря содержанию серы. Кроме того, он обладает антибактериальными и противовирусными эффектами, но при язве желудка и двенадцатиперстной кишки употреблять этот овощ стоит с осторожностью.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала «Известиям» о том, какие признаки говорят о дефиците витаминов группы В. Она отметила, что о недостатке витаминов этой группы говорят симптомы со стороны нервной системы. Они могут проявляться в виде астенизации или так называемого синдрома хронической усталости: повышенная утомляемость, слабость, сонливость, физическая усталость, головокружение.