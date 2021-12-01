Новиков прокомментировал ситуацию с брошенной Панариным перчаткой

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, бросивший печатку в нападающего «Бостон Брюинз» Брэда Маршана из-за слов канадца о России, сделал это не со зла. Такое мнение высказал в среду, 1 декабря, помощник тренера женской сборной России по хоккею Юрий Новиков.

Инцидент произошел во время третьего периода встречи на скамейке запасных 26 ноября. Российский спортсмен признался, что разобрал не все слова канадца, однако «взбесился» и «потерял контроль» после его слов о России. После того, как Панарин бросил в канадца перчатку, лига оштрафовала россиянина на 10 игровых минут, а также $5 тыс. за неспортивное поведение, добавляет «Спорт-Экспресс».

Новиков в свою очередь заметил, что Панарин вступился таким образом за свою родину. Именно поэтому, по словам помощника тренера, хоккеист совершил данный поступок не со зла.

«Надо быть более терпеливым к таким крайним оценкам. Мы же не знаем, что там на самом деле было. Я его знаю, это он не со зла. Мы за Панарина, и по-другому быть не может», — подчеркнул Новиков.

Как отмечал сам Маршан, слова которого привел сайт ESPN 26 ноября, при обсуждении блюд ко Дню благодарения россиянин якобы выразил недовольство канадскими национальными гастрономическими традициями. Таким образом, по словам канадца, первым начал конфликт именно Панарин.