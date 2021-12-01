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Чемпион России по боксу Слащинин сразится с камерунцем Дижоном

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Трехкратный чемпион России по боксу Тимур «Витязь» Слащинин выйдет на ринг против камерунского бойца Тайсона Дижона, который ранее одолел блогера Артема Тарасова, сообщает 1 декабря телеканал РЕН ТВ.

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Слащинин в течение трех лет был членом сборной России. В его бойцовом арсенале — опыт выступлений в кулачных боях, победа в Гран-при Hardcore среди тяжеловесов и вызов на бой российского бойца ММА Александра Емельяненко.

Соперник россиянина — Тайсон Дижон из Камеруна. В профессиональном боксе он три года, в средней весовой категории. Первый поединок с профессионалом состоялся 7 апреля 2018 года. Его соперником стал Максим Давыдов, которому он проиграл техническим нокаутом. 13 августа 2021 года Дижон дрался с блогером Артемом Тарасовым. Решением судей камерунец был объявлен победителем.

Бой соперников состоится в рамках вечера профессионального бокса, который пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта».

В этот вечер на ринге сойдутся бронзовый призер чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы Максим Бабанин с Тони «Тигром» Тесом, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян — с боксером-профессионалом из Аргентины Рикардо Вийяльбой, а также кулачный боец Максим Щербаков по прозвищу Топор и Денис Вильданов, известный как Большой Папа.

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