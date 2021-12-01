Опубликованы кадры из Кабула с эвакуирующими россиян самолетами РФ

В распоряжении «Известий» в среду, 1 декабря, находятся кадры из Кабула, куда прибыли три российских военных самолета, на которых эвакуируют россиян.

Эвакуация организована по поручению президента России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу. Для вывоза граждан из Афганистана была создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации. Они вылетали с аэродрома Чкаловский в Кабул и обратно.

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