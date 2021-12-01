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Уникальные КТ-центры вывели Москву в лидеры борьбы с COVID-19 в Европе

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Уникальные КТ-центры, созданные на базе поликлиник, вывели Москву в европейские лидеры по борьбе с COVID-19, следует из данных исследовательского агентства StartupBlink, опубликованных во вторник, 30 ноября.

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Отмечается, что КТ-центры дают возможность горожанам пройти полный цикл исследований. Кроме того, для помощи врачам в столице запущен КТ-калькулятор, который может спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0–1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3–4) течения пневмонии и позволяет принять решение о дальнейшем лечении пациента.

Если проведенное обследование покажет легкую форму пневмонии, то человек может отказаться от компьютерной томографии. В остальных случаях сразу же проводится КТ-диагностика или рентген, после начинается интенсивное лечение. Такой подход значительно упрощает работу врачей и экономит их время.

Агентство также сообщало, что Москва стала лидером среди городов Европы в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости к коронавирусу, потому что предпочла не впадать в крайности в борьбе с инфекцией и сделала ставку на профилактику.

Так, в столице увеличили количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации, запатентовали онлайн-программы и платформы для обучения, развивали возможности телемедицины. Также московская система здравоохранения накопила достаточно большой запас прочности и может позволить себе не останавливать плановую и экстренную помощь даже в периоды пиков заболеваемости.

Среди городов мира столица России оказалась на третьем месте, уступив лишь Нью-Йорку и Сан-Франциско.

30 ноября главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что система здравоохранения России научилась оперативно реагировать на все волны пандемии. Ранее в этот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что число пациентов с COVID-19 в России снизилось на прошедшей неделе.

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