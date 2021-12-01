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СУ СК по Амурской области сообщило об утонувшем в ванне ребенке

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Тело 10-месячного ребенка обнаружили в ванне в поселке Прогресс Амурской области. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону в среду, 1 декабря.

«Вечером 29 ноября 2021 года в квартире дома, расположенного по улице Матросова в поселке Прогресс, обнаружено тело 10-месячного мальчика. По данному факту следственным отделом по городу Райчихинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, два мальчика в возрасте трех лет и 10 месяцев находились в квартире под присмотром сожителя их матери, которая находилась на работе. Мужчина купал ребят, затем вышел из ванны, оставив детей одних. Когда он возвратился, то увидел, что младший захлебнулся.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

17 октября пятилетний мальчик, которого оставили без присмотра, захлебнулся в ванне в квартире на западе Москвы. Он умер в машине скорой помощи.

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