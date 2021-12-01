В Хабаровском крае на местных авиалиниях начали требовать QR-коды

С 1 декабря в Хабаровском крае на региональных перелетах стали требовать QR-коды. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил генеральный директор «Хабаровских авиалиний» Алексей Фраймович.

«На самом деле с 18 июня текущего года на большинстве маршрутов требовалось предъявление отрицательного ПЦР-теста. По сути дела, для большинства пассажиров с сегодняшнего дня ничего нового не происходит. Пассажиры обязаны предъявить ПЦР-тест или QR-код на этапе посадки в самолет. У работников «Хабаровских авиалиний» имеется специальное оборудование для считывания кода», — отметил он.

По словам генерального директора аэропорта Хабаровска Юрия Кондратчика, при входе в воздушную гавань ограничений нет, требуется только соблюдать все меры предосторожности — носить маски и использовать антисептики.

Он также подчеркнул, что у каждого пассажира есть возможность спокойно приехать в аэропорт, сделать экспресс-тест на COVID-19 и пройти регистрацию на рейс.

QR-код, бумажный сертификат о вакцинации или ПЦР-тест необходимо будет предъявить и при посещении административных учреждений. Это коснется органов исполнительной власти края, местного самоуправления, законодательной думы региона. Новые правила также начнут действовать при входе в контрольно-счетную палату, избирком, в аппарат уполномоченного по правам ребенка, защите прав предпринимателей, а также детского омбудсмена. При этом допуск в отделения соцзащиты, ЗАГСов, МФЦ осуществляется в обычном режиме.

Ранее, 12 ноября, правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования документа на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Предположительно, ГД рассмотрит законопроекты 16 декабря.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 29 ноября отметил, что в России не будут вводить дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах. Это он объяснил тем, что все необходимые нормы уже есть.