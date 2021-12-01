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Специалист рассказала о потреблении кофе без ущерба здоровью

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Кофеин в больших количествах может быть вреден для здоровья и сказываться на работе печени и щитовидной железы, рассказала 1 декабря диетолог Светлана Панченко.

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«Он может существенно нарушать желудочную секрецию, следовательно, белки и железо из пищи будут хуже усваиваться, а патогенная микрофлора в кишечнике, наоборот, начнет разрастаться», — отметила специалист в беседе с «РИА Новости».

Панченко добавила, что кофеин вызывает выброс желчи, что имеет двоякий эффект. Это может быть мягким слабительным и помогать в случае с запорами. Но при этом быстрый вывод пищи не позволит кишечнику впитать все полезные вещества. Кроме того, кофе стимулирует центральную нервную систему и повышает давление.

«Для гипотоников это благоприятный эффект, а для людей с нормальным давлением злоупотребление кофе повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Две-три чашки качественного ароматного зернового кофе в день могут служить источником серотонина (гормона радости) и поднимать настроение, а при злоупотреблении — приводить к нарушению сна, раздражительности, энергетическим и эмоциональным «качелям», — рассказала диетолог.

Она напомнила, что кофе — антиоксидант, но при злоупотреблении может вымывать минералы из организма, поэтому в качестве эксперимента диетолог порекомендовала всем кофеманам хотя бы на две недели делать перерыв.

В середине ноября клинический психолог, руководитель образовательного проекта «Общественное здоровье» в Московском институте психоанализа Ольга Тонкова-Кузнецова рассказала «Известиям», как диагностировать у себя зависимость от кофе и как от нее избавиться. Согласно данным Американской медицинской ассоциации по научным вопросам, умеренное употребление до 400 мг кофеина в день безопасно для здоровья. Это максимальная безопасная суточная доза.

В начале ноября британский диетолог Фрэнки Филлипс заявила о снижении вероятности возникновения сахарного диабета второго типа при постоянном потреблении кофе. По словам специалиста, в день человек без вреда для здоровья может выпивать до пяти чашек кофе, однако суммарное количество кофеина не должно превышать 400 мг в сутки.

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