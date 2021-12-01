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Украина заочно осудила замглавкома Тихоокеанским флотом РФ

На Украине решили заочно осудить замглавкома Тихоокеанским флотом России Березовского
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Так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым», созданная на Украине, направила в суд «обвинительный акт» в отношении российского вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом Дениса Березовского. Соответствующее заявление опубликовали на сайте «ведомства» в среду, 1 декабря.

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Березовскому инкриминируют «государственную измену», а также «создание и руководство преступной организацией». При этом его имя не упоминается в заявлении.

Как написано на сайте, первого марта 2014 года Александр Турчинов, исполнявший на тот момент обязанности президента Украины, назначил фигуранта Березовского на должность командующего ВМС страны, но тот сразу после назначения публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ и заявил, что отказывается выполнять какие-либо приказы Киева. Этим своим действием он якобы способствовал «проведению подрывной деятельности против Украины».

20 ноября президент Болгарии Румен Радев напомнил о том, что, согласно политическим реалиям, Крым принадлежит России. Таким образом он ответил на требование Украины пояснить свои слова о принадлежности полуострова, сказанные во время предвыборных дебатов.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда. Кроме того, украинские власти проводят с 2014 года военную операцию в Донбассе, жители которого отказались признавать итоги госпереворота, обвиняя при этом в сложившейся ситуации Россию. В РФ подчеркивали, что страна не является стороной внутриукраинского конфликта.

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