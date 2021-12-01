Диетолог рассказала о секрете ужина для похудения

Идеальный ужин стройнеющего человека должен содержать те питательные элементы, которых он не добрал за день в предыдущие приемы пищи, рассказала 1 декабря диетолог Татьяна Дик.

«Если днем преобладали углеводы, то сделайте ужин из белка и клетчатки, к примеру: рыба, птица, морепродукты с овощным салатом или рагу. Также можете съесть творог с ягодами или фруктами, заправив его йогуртом», — посоветовала специалист в беседе с «РИА Новости».

Если за день не набралась норма углеводов, к ужину можно смело добавить гарнир в виде каши или пары запеченных картофелин. Углеводы, по ее словам, допустимы, а иногда даже необходимы на ужин.

Ранее врач-диетолог Светлана Панченко рассказала, почему арахис считается самым вредным орехом. По ее словам специалиста, арахис — один из самых сильных аллергенов, поскольку растет в земле и часто подвергается воздействию плесневых грибков.

Об опасности белого хлеба рассказала 27 ноября врач-диетолог Елена Соломатина. Так, если в хлебе содержится белая мука, вода и дрожжи, он становится «по сути, сахаром». Врач отметила, что употребление белого хлеба может привести к инсулинорезистентности, диабету и очень резкому повышению веса.