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Диетолог рассказала о секрете ужина для похудения

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Идеальный ужин стройнеющего человека должен содержать те питательные элементы, которых он не добрал за день в предыдущие приемы пищи, рассказала 1 декабря диетолог Татьяна Дик.

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«Если днем преобладали углеводы, то сделайте ужин из белка и клетчатки, к примеру: рыба, птица, морепродукты с овощным салатом или рагу. Также можете съесть творог с ягодами или фруктами, заправив его йогуртом», — посоветовала специалист в беседе с «РИА Новости».

Если за день не набралась норма углеводов, к ужину можно смело добавить гарнир в виде каши или пары запеченных картофелин. Углеводы, по ее словам, допустимы, а иногда даже необходимы на ужин.

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