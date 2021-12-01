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Самолеты Минобороны вылетели в Афганистан для эвакуации граждан

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Три российских военно-транспортных самолета в среду, 1 декабря, вылетели в Афганистан для эвакуации граждан и предоставления гумпомощи. Один борт приземлился в Кабуле. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Отмечается, что они должны вывезти из страны более 380 граждан России, а также граждан государств-членов ОДКБ и афганских студентов, обучающихся в РФ.

Кроме того, на каждом борту находится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана.

Накануне глава союза медицинских служб Афганистана Ассадула Какар сообщил, что многие фармацевтические компании прекратили деятельность из-за нехватки сырья для производства лекарств. Еще больше фармацевтических компаний могут закрыться в ближайшее время, если нехватка сырья продолжится. Цены на лекарства растут из-за прекращения импорта препаратов из других стран, жители жалуются на их нехватку в аптеках.

25 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что гуманитарная помощь Афганистану со стороны России будет возобновлена после доставки в страну первой партии продовольственного груза. Она также отметила, что в настоящее время нормализации гуманитарной обстановки в стране уделяется особое внимание.

24 ноября Министерство науки и высшего образования РФ направило в МИД России более 1,1 тыс. ходатайств об оказании визовой поддержки студентам из Афганистана, оформлено уже свыше 800 документов. Отмечается, что вывоз афганских студентов будет организован в несколько этапов.

Как сообщалось 18 ноября, около 900 афганских студентов, принятых на учебу в российские вузы, захотели попасть в РФ для продолжения обучения.

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