Диетолог назвала повышающие риск тромбоза после COVID-19 продукты

Некоторые продукты могут помешать действию антикоагулянтов, которые часто назначают пациентам, перенесшим COVID-19, чтобы предотвратить образование тромбов. Об этом в среду, 1 декабря, сообщила врач-диетолог Татьяна Залетова.

По ее словам, употребление зеленой еды вроде укропа и петрушки ослабляет действие препаратов, разжижающих кровь.

«Зелень содержит много витамина K, что может частично подавлять работу некоторых антикоагулянтов на основе активного вещества варфарина. Когда мы назначаем этот препарат, мы даем рекомендацию исключать либо равномерно распределять зеленые продукты в рационе. Укроп и петрушку часто используют, поэтому мы на них особо обращаем внимание», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Кроме того, зеленые продукты могут представлять опасность и при приеме лекарств, увеличивающих свертываемость крови.

Но даже если человек не принимает препараты, влияющие на густоту крови, перенесенная коронавирусная инфекция — это, по мнению специалиста, повод уменьшить порции зелени и зеленых овощей. Залетова подчеркнула, что при риске образования тромбов рацион не должен состоять из всего зеленого.

Ранее, 19 ноября, врач-терапевт Надежда Чернышова рекомендовала для минимизации риска возникновения тромбов после COVID-19 соблюдать ряд элементарных правил — чаще двигаться и употреблять больше жидкости. Кроме того, специалист предостерегла от профилактического приема антикоагулянтов — препаратов для разжижения крови, поскольку они имеют побочные эффекты. Она подчеркнула, что такие лекарства должен назначать только врач, поскольку есть реальная угроза здоровью.

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