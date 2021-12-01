Прямой эфир
Мир
Читатели Spiegel призвали США не трогать «Северный поток — 2»
Общество
Следователи организовали проверку после ЧП в аэропорту Челябинска
Мир
Уникальные КТ-центры вывели Москву в лидеры борьбы с COVID-19 в Европе
Общество
В Приморье расширили список мест с правом доступа по QR-коду
Общество
Ученый из ЮАР назвал вакцинацию главным способом борьбы с «Омикроном»
Экономика
Эксперты спрогнозировали подорожание жилья перед Новым годом на 5%
Мир
Больше половины американцев назвали КНР главной угрозой США
Мир
Байден в обращении к нации не смог выговорить название штамма «Омикрон»
Мир
Кулеба пообещал Минску серьезные последствия в случае признания Крыма
Мир
Самолеты МО прибыли в Кабул с 36 т гумпомощи
Сюжет:

Диетолог назвала повышающие риск тромбоза после COVID-19 продукты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Некоторые продукты могут помешать действию антикоагулянтов, которые часто назначают пациентам, перенесшим COVID-19, чтобы предотвратить образование тромбов. Об этом в среду, 1 декабря, сообщила врач-диетолог Татьяна Залетова.

Синдром петрушки: врачи назвали повышающие риск образования тромбов продукты
Витамин К может быть опасен для организма

По ее словам, употребление зеленой еды вроде укропа и петрушки ослабляет действие препаратов, разжижающих кровь.

«Зелень содержит много витамина K, что может частично подавлять работу некоторых антикоагулянтов на основе активного вещества варфарина. Когда мы назначаем этот препарат, мы даем рекомендацию исключать либо равномерно распределять зеленые продукты в рационе. Укроп и петрушку часто используют, поэтому мы на них особо обращаем внимание», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Кроме того, зеленые продукты могут представлять опасность и при приеме лекарств, увеличивающих свертываемость крови.

Но даже если человек не принимает препараты, влияющие на густоту крови, перенесенная коронавирусная инфекция — это, по мнению специалиста, повод уменьшить порции зелени и зеленых овощей. Залетова подчеркнула, что при риске образования тромбов рацион не должен состоять из всего зеленого.

Ранее, 19 ноября, врач-терапевт Надежда Чернышова рекомендовала для минимизации риска возникновения тромбов после COVID-19 соблюдать ряд элементарных правил — чаще двигаться и употреблять больше жидкости. Кроме того, специалист предостерегла от профилактического приема антикоагулянтов — препаратов для разжижения крови, поскольку они имеют побочные эффекты. Она подчеркнула, что такие лекарства должен назначать только врач, поскольку есть реальная угроза здоровью.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация граждан. Прививка делается бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021