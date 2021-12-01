Прямой эфир
Мир
Жилой дом на востоке Мексики обрушился в результате взрыва газа
Общество
Непогода оставила Севастополь без света и сотовой связи
Экономика
Продажу вина в интернете намерены запустить весной 2022-го
Общество
Поваленные ветром деревья оставили поселок в горах КБР без газа и света
Наука
Выход астронавтов с МКС в открытый космос перенесли
Общество
Спасатели помогли в эвакуации группы детей из-за непогоды в Приморье
Спорт
Бой-реванш Гукасяна с Вийяльбой официально анонсировали
Общество
Первый снег выпал в Крыму
Мир
Летчик опроверг данные польского издания о слабости ВДВ РФ
Мир
Польша запретила посторонним вход в приграничную с Белоруссией зону

На юге России начались учения с участием более 10 тыс. военных

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Марши на общевойсковые полигоны совершили более 10 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО в среду, 1 декабря.

«Верба» над головой: войска получают новые комплексы ПВО
ПЗРК усилят противовоздушную оборону подразделений Южного военного округа

«В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО», — говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

В пресс-службе ЮВО также уточнили, что в первом учебном модуле на 30 общевойсковых полигонах пройдет боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей. Личный состав будет размещен на автономных полевых лагерях АПЛ-500 на базе основных полигонов.

«Газета.ру» сообщила, что впервые учебные занятия начались на полигонах Даниловский в Волгоградской области и Нестеровский в Ингушетии. Второй и третий учебный модуль в рамках зимнего периода обучения для остальной части подразделений пройдут в пунктах в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе.

В тот же день в ЮВО сообщили, что военнослужащие России в 2022 году проведут командно-штабное учение (КШУ) с группировками войск на юго-западе. Запланировано более 3 тыс. мероприятий по боевой подготовке в условиях пустынной и горной местности.

29 ноября российские военные провели противокорабельные учения с участием ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на побережье Черного моря. Учения состоялись на фоне захода в акваторию ракетного эсминца США Arleigh Burke.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021