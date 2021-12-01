На юге России начались учения с участием более 10 тыс. военных

Марши на общевойсковые полигоны совершили более 10 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО в среду, 1 декабря.

«В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО», — говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.



В пресс-службе ЮВО также уточнили, что в первом учебном модуле на 30 общевойсковых полигонах пройдет боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей. Личный состав будет размещен на автономных полевых лагерях АПЛ-500 на базе основных полигонов.

«Газета.ру» сообщила, что впервые учебные занятия начались на полигонах Даниловский в Волгоградской области и Нестеровский в Ингушетии. Второй и третий учебный модуль в рамках зимнего периода обучения для остальной части подразделений пройдут в пунктах в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе.

В тот же день в ЮВО сообщили, что военнослужащие России в 2022 году проведут командно-штабное учение (КШУ) с группировками войск на юго-западе. Запланировано более 3 тыс. мероприятий по боевой подготовке в условиях пустынной и горной местности.

29 ноября российские военные провели противокорабельные учения с участием ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на побережье Черного моря. Учения состоялись на фоне захода в акваторию ракетного эсминца США Arleigh Burke.