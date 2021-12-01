Три человека погибли в результате стрельбы в школе в Мичигане

Три человека погибли в результате стрельбы в школе в Мичигане

2021-12-01 05:41:13

2021-12-01 05:41:13

2021-12-01 05:41:13

2021-12-01 05:41:13

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