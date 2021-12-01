Байден не смог выговорить название «Омикрон»-штамма и прочитать ряд указов

Президент США Джо Байден признался, что подписывал указы не читая те5кста документов. Очередной момент оперативного

принятия документа попал на видео, передает телеканал «Известия». В Белом доме сообщали, что в течение суток сразу после инаугурации Байден успел подписать 15 документов. На посту лидер США полностью полагается на свое окружение. Из-за почтенного возраста Байден стал чаще путаться и запинаться. В обращении к гражданам президент США не смог верно назвать новый штамм коронавируса

«Он называется «Омникрон», — сообщил американский лидер.

Всё чаще звучат мысли, что глава Белого дома на самом деле ничего не решает. В частности всё больше политологов уверены, что небольшая группа политиков использует Байдена как «ширму», в то время как сама реально управляет государством.

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