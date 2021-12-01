Выгуливавший собаку из окна машины петербуржец разъяснил свой поступок

Петербуржец, выгуливавший свою собаку из окна автомобиля, в беседе с «Известиями» в среду, 1 декабря, объяснил свое поведение заботой о животном.

«Ему надо движение. Не знаю, как люди это восприняли, но это удобно. Я не могу с ним бегать. Мне физически тяжело это делать. А вот так тренировать собаку — это оптимальный вариант. Никаких проблем на дороге я не создавал, ехал изначально по линии на «аварийках», он бежал рядом со мной. И всегда место оставалось, чтобы он не попадал ни под мои колеса, ни под колеса других автомобилей», — отметил владелец пса.

По его словам, никакого риска здоровью питомца такой способ прогулки не представлял. Машина двигалась на низкой скорости, и на дороге почти не было движения.

«Когда ему надо было остановиться по нужде, то я останавливался и ждал его. На ролике видно, как собака к этому относится. Он хочет бегать, ему нужны тренировки. Я таким образом ему в этом помог. Те, кто говорят, что пес под колеса попал, лгут», — заключил мужчина.

Ранее в Сети появилось видео, где пес бежит по заснеженной дороге за машиной хозяина. Пользователи в комментариях осудили владельца собаки и сочли его поведение издевательством над животным.

24 ноября в подмосковных Люберцах неизвестный выбросил собаку из окна квартиры, расположенной на 14-м этаже. В результате животное погибло. Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).