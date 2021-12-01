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Муж туристки раскрыл подробности трудного выезда из ЮАР

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Отмена рейсов и значительный объем вопросов финансового и организационного характера — с такими трудностями столкнулась российская туристка при попытке выехать из ЮАР, о чем в среду, 1 декабря, рассказал ее супруг Антон Николаев в беседе с «Известиями».

«У жены рейс был отменен в субботу, она должна была лететь Emirates. Но они отменили. Все вопросы по изменениям и страховым покрытиям нам сказали решать в страховой компании, которая страховала. Когда стало понятно, что всё это надолго, то я стал для жены искать какие-то альтернативные варианты выезда из ЮАР. Сайты-агрегаторы показывали перелеты с 4–5 пересадками, и они продолжали пересадки в Дубае в Европу. Хотя они перекрыли эти полеты. В «Турецких авиалиниях» рассказали, что осуществляют рейсы по расписанию, но за пару часов до вылета они его отменили. Я пытался дозвониться в консульство в ЮАР», — пояснил мужчина.

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По словам Николаева, параллельно он начал искать вариант с заказом частного самолета для вывоза жены и друзей, а также других людей, которые застряли в ЮАР.

«С человеком связался, стоимость перелета составляла €15 тыс. с человека. Я был очень удивлен такому ценообразованию, потому что я уже узнавал у другой компании по ценам. Мне сказали, что такой самолет в комплектации 64 места стоит €340 тыс. Это комплектация 65 мест, все бизнес-класс. С двумя пересадками он обходился в €5 тыс. на человека. Мне посчитали еще рейс на 104 человека, он получался €290 тыс., получалось уже €2,8 тыс. на человека», — отметил он.

Вскоре, как заметил Николаев, российское консульство организовало вылет, договорившись с компанией «Эфиопские авиалинии», однако цена билета составила более 100 тыс. рублей.

«Вчера стали формировать списки на вылет. Сегодня была опубликована информация о том, что 3-го числа будет осуществлен вылет с двумя пересадками «Эфиопскими авиалиниями». И назначена цена 105–110 тыс. рублей», — объяснил собеседник.

Муж туристки также подчеркнул, что почта консульства была переполнена из-за большого количества сообщений. Кроме того, почти все европейские авиакомпании высаживали россиян с борта. Нормально проявила себя лишь немецкая Lufthansa.

Мужчина сообщил, что супруга должна вылететь рейсом, объявленным на 3 декабря.

С 25 ноября многие авиакомпании мира приостановили авиасообщение с ЮАР из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». По данным Ростуризма на 30 ноября, в ЮАР находятся как минимум 500 российских туристов, среди них нет организованных путешественников.

В ведомстве добавили, что 3 декабря состоится коммерческий вывозной рейс для российских граждан по маршруту Кейптаун – Аддис-Абеба – Москва. Список желающих лететь этим рейсом формирует генконсульство РФ в Кейптауне.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

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