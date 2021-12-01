Москва предпочла крайностям профилактику и лидировала в борьбе с COVID

Москва заняла лидирующие позиции среди городов Европы в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости к коронавирусу, потому что предпочла не впадать в крайности в борьбе с инфекцией и сделала ставку на профилактику. Об этом стало известно во вторник, 30 ноября.

Так, в столице увеличили количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации, запатентовали онлайн-программы и платформы для обучения, развивали возможности телемедицины.

Также московская система здравоохранения накопила достаточно большой запас прочности и может позволить себе не останавливать плановую и экстренную помощь даже в периоды пиков заболеваемости.

Еще в Москве поддерживают бизнес, предоставляя льготы и выделяя субсидии. Так, в 2021 году мерами поддержки воспользовалось около 25 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.

Высоким показателям Москва также обязана около 50 передовым решениям, которые применяются для борьбы с распространением коронавируса. Среди них, например, алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта в помощь рентгенологам и облачная платформа, объединившая пациентов, врачей и медорганизации.

Среди городов мира столица России оказалась на третьем месте, уступив лишь Нью-Йорку и Сан-Франциско, сообщает сайт мэра.

30 ноября главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что система здравоохранения России научилась оперативно реагировать на все волны пандемии. Ранее в этот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что число пациентов с COVID-19 в России снизилось на прошедшей неделе.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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