Прямой эфир
Мир
Жилой дом на востоке Мексики обрушился в результате взрыва газа
Общество
Непогода оставила Севастополь без света и сотовой связи
Экономика
Продажу вина в интернете намерены запустить весной 2022-го
Общество
Поваленные ветром деревья оставили поселок в горах КБР без газа и света
Наука
Выход астронавтов с МКС в открытый космос перенесли
Общество
Спасатели помогли в эвакуации группы детей из-за непогоды в Приморье
Спорт
Бой-реванш Гукасяна с Вийяльбой официально анонсировали
Общество
Первый снег выпал в Крыму
Мир
Летчик опроверг данные польского издания о слабости ВДВ РФ
Мир
Польша запретила посторонним вход в приграничную с Белоруссией зону
Сюжет:

Москва предпочла крайностям профилактику и лидировала в борьбе с COVID

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва заняла лидирующие позиции среди городов Европы в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости к коронавирусу, потому что предпочла не впадать в крайности в борьбе с инфекцией и сделала ставку на профилактику. Об этом стало известно во вторник, 30 ноября.

Вход конем: почему «Омикрон» проникает в клетку лучше других штаммов
Ученые рассказали об особенностях нового варианта коронавируса

Так, в столице увеличили количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации, запатентовали онлайн-программы и платформы для обучения, развивали возможности телемедицины.

Также московская система здравоохранения накопила достаточно большой запас прочности и может позволить себе не останавливать плановую и экстренную помощь даже в периоды пиков заболеваемости.

Еще в Москве поддерживают бизнес, предоставляя льготы и выделяя субсидии. Так, в 2021 году мерами поддержки воспользовалось около 25 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.

Высоким показателям Москва также обязана около 50 передовым решениям, которые применяются для борьбы с распространением коронавируса. Среди них, например, алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта в помощь рентгенологам и облачная платформа, объединившая пациентов, врачей и медорганизации.

Среди городов мира столица России оказалась на третьем месте, уступив лишь Нью-Йорку и Сан-Франциско, сообщает сайт мэра.

30 ноября главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что система здравоохранения России научилась оперативно реагировать на все волны пандемии. Ранее в этот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что число пациентов с COVID-19 в России снизилось на прошедшей неделе.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021