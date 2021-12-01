Прямой эфир
Общество
Россиян предложили бесплатно тестировать на COVID-19
Мир
Жители Кабула пожаловались на нехватку лекарств в аптеках
Армия
Более 10 тыс. военных провели маневры в учениях Южного военного округа
Мир
Депутат Европарламента призвал ЕС признать российские COVID-сертификаты
Политика
Пушков порекомендовал США и Европе серьезно отнестись к словам Путина
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 декабря
Общество
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Общество
Первый снег выпал в Крыму
Мир
Летчик опроверг данные польского издания о «слабости» ВДВ РФ
Мир
Польша запретила посторонним вход в приграничную с Белоруссией зону

Спасатели помогли в эвакуации группы детей из-за непогоды в Приморье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели из Владивостока оказали помощь администрации города при эвакуации группы детей, которые из-за непогоды застряли на дороге. Об этом в среду, 1 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Приморского края.

Отмечается, что 30 ноября сотрудникам ведомства поступил сигнал о помощи детям, которые оказались заложниками стихии.

В результате спасательной операции были эвакуированы 23 ребенка и трое взрослых, прибывших из Амурской области для участия в творческом конкурсе.

Их доставили из Дворца культуры железнодорожников в гостиницу, где поселилась группа.

С 30 ноября по 1 декабря в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра со скоростью до 40 м/с сопровождались сильными осадками в виде снега с дождем. Жителей Владивостока попросили не выезжать на личном автотранспорте.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021