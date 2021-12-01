Спасатели помогли в эвакуации группы детей из-за непогоды в Приморье

Спасатели из Владивостока оказали помощь администрации города при эвакуации группы детей, которые из-за непогоды застряли на дороге. Об этом в среду, 1 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Приморского края.

Отмечается, что 30 ноября сотрудникам ведомства поступил сигнал о помощи детям, которые оказались заложниками стихии.

В результате спасательной операции были эвакуированы 23 ребенка и трое взрослых, прибывших из Амурской области для участия в творческом конкурсе.

Их доставили из Дворца культуры железнодорожников в гостиницу, где поселилась группа.

С 30 ноября по 1 декабря в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра со скоростью до 40 м/с сопровождались сильными осадками в виде снега с дождем. Жителей Владивостока попросили не выезжать на личном автотранспорте.