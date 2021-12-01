Выход астронавтов с МКС в открытый космос перенесли

Астронавты Кайла Бэррон и Томас Маршберн совершат выход с Международной космической станции (МКС) в открытый космос для замены сломанной антенны 2 декабря. Об этом стало известно во вторник, 30 ноября.

«Выход [астронавтов] в открытый космос для замены неисправной антенной системы на ферменной конструкции МКС теперь запланирован на четверг, 2 декабря», — говорится в сообщении на сайте NASA.

Изначально мероприятие было запланировано на вторник, причиной отмены стал космический мусор.

18 ноября генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что угрозы безопасности экипажа МКС и ее работе нет. Он обсудил ситуацию, связанную с безопасностью и поступательным развитием МКС, с делегацией NASA, а также с главой ведомства Биллом Нельсоном.

15 ноября в «Роскосмосе» сообщили, что космический мусор, приближавшийся к МКС, больше не угрожает станции. Экипаж работает штатно. Согласно переговорам экипажа с Землей, космический мусор пролетел мимо МКС, но может снова вернуться к станции.

В свою очередь глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что никакой угрозы для космической деятельности при испытании системы не возникло. При этом в ведомстве напомнили, что США активно разрабатывают и без каких-либо оповещений испытывают на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37.