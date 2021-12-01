Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 декабря

Облачная погода, снег, местами метель и гололедица ожидаются в столице в среду, 1 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дневная температура воздуха в столице составит от -3 до -1 градуса. Ночью столбики термометров в Москве покажут от -9 до -7 градусов.

На территории Московской области синоптики прогнозируют от -6 до -1 градусов мороза днем и от -11 до -6 градусов в ночное время.

Ветер ожидается юго-западный с переходом на западный со скоростью 7–12 м/с. Местами возможны порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 728 мм ртутного столба.

Сложные погодные условия — гололедица, осадки и ветер в первый день зимы заставили синоптиков повысить уровень погодной опасности до оранжевого в столице 1 декабря. Спасатели и дорожные службы приведены в режим особой готовности.

Накануне, 30 ноября, в Гидрометцентре рассказали, каким будет декабрь в России. На большей части территории страны температура в декабре будет около средних многолетних значений или немного выше нормы.