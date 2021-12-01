Поваленные ветром деревья оставили поселок в горах КБР без газа и света

Шквалистый ветер повалил деревья в поселке Терскол республики Кабардино-Балкария (КБР), в результате чего оказались повреждены газопровод высокого давления и линии электропередач. Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР во вторник, 30 ноября.

Отмечается, что восстановительные работы начнутся с наступлением светлого времени суток.

30 ноября из-за сильного ветра упал 198-летний «Тургеневский дуб», являвшийся главной реликвией усадьбы матери писателя Ивана Тургенева в Спасском-Лутовинове в Орловской области. Помимо дуба было повалено еще несколько старых деревьев. Из-за ветра, который достигал 30 м/с, посещение парка ограничили.