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Летчик опроверг данные польского издания о «слабости» ВДВ РФ
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Летчик опроверг данные польского издания о «слабости» ВДВ РФ

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Заявления Польши, что ВДВ РФ якобы не хватает числа военно-транспортных самолетов для проведения десантных операций, основаны на зависти. Об этом рассказал заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов во вторник, 30 ноября.

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Таким образом он прокомментировал информацию польского интернет-издания Defence24, будто парк военно-транспортных самолетов России так ограничен, что едва способен высадить даже одну дивизию.

По словам летчика, Польша переходит в систему НАТО, и подобная критика в адрес России — это просто привлечение внимания к себе за счет РФ.

«Сейчас поляки требуют большого внимания, так как переходят в систему НАТО с ее определенными стандартами. Поэтому, наверное, поляки сейчас отрабатывают свой хлеб, который им с «доброй руки» предлагают натовцы. <...> То, что сегодня у России есть на вооружении и то, что разрабатывается в перспективе, показывает, что у страны достаточное количество воздушных судов и транспортной авиации для того, чтобы перебрасывать при необходимости воздушно-десантные войска», — рассказал эксперт «Народным Новостям».

По его словам, ВДВ России — это качественный силовой элемент вооруженных сил, а десантники способны справиться с потенциальном противником в любой заданной точке.

«Хорошо, что на него обращают внимание поляки. Но, сравнивать ВДВ Польши и ВДВ России не стоит, потому что даже количественно-качественный состав российских сил будет перевешивать», — подчеркнул Попов.

Он добавил, что Польшу без НАТО нельзя назвать полноценным соперником.

В августе в России отметили 91-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск. Десантников поздравил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Он добавил, что за мужество и героизм, проявленные на полях сражений, десятки тысяч военнослужащих ВДВ награждены орденами и медалями, 296 десантников удостоены звания Героя Советского Союза, 110 — Героя России.

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