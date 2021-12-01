Прямой эфир
Мир
В МИД ФРГ высказались за диалог с Россией
Мир
Грызлов высказался о невыполнении Украиной решений «нормандской четверки»
Мир
РФ заявила о заинтересованости в возобновлении туристических потоков с Израилем
Общество
Москва признана лидером среди городов Европы по антиковидным инновациям
Мир
Минимум трое учеников стали жертвами стрельбы в США
Общество
Проценко заявил об оперативной реакции здравоохранения на волны пандемии
Общество
Антиковидные меры в Москве признаны экономически эффективными
Общество
Число задержанных и отмененных из-за непогоды рейсов в Москве превысило 70
Мир
Полянский отверг проблемы РФ из-за заявлений Конгресса США по СП—2
Мир
Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело против адвоката Саакашвили

МО предложило освободить военных от использования QR-кодов в общественных местах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны вышло в правительство с инициативой освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию. Ведомство предлагает разрешить им обходиться сертификатом о прививке, сообщили источники «Известий» в министерстве.

Кодный вопрос: турбизнес попросил не вводить QR при покупке билетов
Почему в отрасли уверены, что ковидные документы стоит проверять только при регистрации на рейс

Согласно проекту постановления кабинета министров, подготовленным Минобороны, в местах, для посещения которых необходимо предъявлять QR-код, военным достаточно будет показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам. Таким документом для офицеров служит удостоверение личности, а для солдат и сержантов — военный билет. Получать код им не нужно. Аналогичные правила планируется распространить и военных пенсионеров, уточнили источники.

Сейчас документ находится на согласовании в правительстве, сообщили источники «Известий» в ведомстве.

«С точки зрения сохранности персональных данных военнослужащих, информации об их месте жительства, принадлежности к Вооруженным силам и т.д., эта идея здравая. Но для ее реализации необходимо учесть ряд рисков. Во-первых, предстоит решить вопрос защиты сертификатов от фальсификации. Во-вторых есть вероятность, что некоторые владельцы бизнеса будут отказывать в услугах по предъявлению сертификата — либо по незнанию, либо из страха перед проверяющими. Возможно, нужна единая база сертификатов либо дополнительные защитные метки этого документа. В любом случае, необходимы серьезные меры по защите от подделок», — считает учредитель Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Личной информацией военнослужащих считаются паспортные данные, семейное положение, утвержденные фотографии, СНИЛС, ИНН, дактилоскопические данные, медицинские диагнозы и другое.

Сегодня почти у всех военнослужащих есть сертификаты о вакцинации. По данным, регулярно приводимым Минобороны, доля привитого личного состава приближается к ста процентам. В августе глава ведомства Сергей Шойгу отчитался, что Вооруженные силы полностью завершили вакцинацию. 9 ноября министр сообщил, что повторную прививку от коронавируса сделали около 300 тыс. военных, и до конца годы должны ревакцинироваться еще около 253 тыс. человек. По его словам, привились от коронавируса 95% военнослужащих и 70% гражданского персонала.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Режимный субъект: военнослужащих РФ освободят от QR-кодов»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021