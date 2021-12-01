МО предложило освободить военных от использования QR-кодов в общественных местах

Минобороны вышло в правительство с инициативой освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию. Ведомство предлагает разрешить им обходиться сертификатом о прививке, сообщили источники «Известий» в министерстве.

Согласно проекту постановления кабинета министров, подготовленным Минобороны, в местах, для посещения которых необходимо предъявлять QR-код, военным достаточно будет показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам. Таким документом для офицеров служит удостоверение личности, а для солдат и сержантов — военный билет. Получать код им не нужно. Аналогичные правила планируется распространить и военных пенсионеров, уточнили источники.

Сейчас документ находится на согласовании в правительстве, сообщили источники «Известий» в ведомстве.

«С точки зрения сохранности персональных данных военнослужащих, информации об их месте жительства, принадлежности к Вооруженным силам и т.д., эта идея здравая. Но для ее реализации необходимо учесть ряд рисков. Во-первых, предстоит решить вопрос защиты сертификатов от фальсификации. Во-вторых есть вероятность, что некоторые владельцы бизнеса будут отказывать в услугах по предъявлению сертификата — либо по незнанию, либо из страха перед проверяющими. Возможно, нужна единая база сертификатов либо дополнительные защитные метки этого документа. В любом случае, необходимы серьезные меры по защите от подделок», — считает учредитель Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Личной информацией военнослужащих считаются паспортные данные, семейное положение, утвержденные фотографии, СНИЛС, ИНН, дактилоскопические данные, медицинские диагнозы и другое.

Сегодня почти у всех военнослужащих есть сертификаты о вакцинации. По данным, регулярно приводимым Минобороны, доля привитого личного состава приближается к ста процентам. В августе глава ведомства Сергей Шойгу отчитался, что Вооруженные силы полностью завершили вакцинацию. 9 ноября министр сообщил, что повторную прививку от коронавируса сделали около 300 тыс. военных, и до конца годы должны ревакцинироваться еще около 253 тыс. человек. По его словам, привились от коронавируса 95% военнослужащих и 70% гражданского персонала.

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«Режимный субъект: военнослужащих РФ освободят от QR-кодов»