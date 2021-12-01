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Первый снег выпал в Крыму

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Первый снег выпал в Симферополе и окрестностях города во вторник, 30 ноября.

Из-за погодных условий закрыли на время движение на плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарайского района.

«В ночь с 30 ноября по 1 декабря временно закрыто движение транспортных средств на плато Ай-Петри», — сообщение пресс-службы минтранса Крыма передал телеканал РЕН ТВ.

Также в регионе в связи с усилением ветра и выпадением осадков объявили штормовое предупреждение. 29 ноября на полуострове почти 40 тыс. потребителей остались без электроснабжения из-за сильного ветра.

Для ликвидации последствий непогоды привлекли не менее 340 человек и 95 единиц техники. За период действия штормовых погодных условий было зафиксировано 20 происшествий, связанных с падением деревьев.

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