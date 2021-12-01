Финансовое состояние МСП Банка вызывает значительные опасения, и в негативном сценарии можно ожидать дальнейшего снижения показателей капитала и прибыльности в результате очередных кредитных убытков, заявил «Известиям» аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов. По его словам, это в перспективе может привести к потере банком устойчивости и отзыву лицензии.

― Негативный сценарий допускает повторное снижение показателей капитала и прибыльности в результате очередных непредвиденных кредитных убытков и/или отсутствие внешней поддержки, ― согласился замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

Сейчас формируется стратегия развития банка, в которой будет предусмотрено увеличение количества получателей прямой финансовой поддержки за счет снижения среднего размера кредитов, заявили «Известиям» в Корпорации МСП, которая владеет одноименным банком. Ключевой задачей будет снижение стоимости пассивов банка и его операционных расходов.

По данным портала Banki.ru, с которыми ознакомились «Известия», на ноябрь 2021-го МСП Банк занимает 61-е место в России по размеру активов (110,6 млрд рублей), 52-е место ― по капиталу (18,6 млрд рублей), 51-е место ― по объему кредитного портфеля (74,8 млрд рублей). При этом в рейтинге по чистой прибыли он находится лишь на 364-м месте с размером убытка 8,1 млрд рублей.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Быть или убыток: аналитики оценили риски потери лицензии МСП Банком