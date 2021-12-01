Россия подтвердила позицию о неприемлемости санкций против Кубы

Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов во вторник, 30 ноября, сообщил, что Россия не приемлет практику применения односторонних санкций против Кубы. Такое заявление он сделал во время своего визита на остров и встречи с главой кубинского МИДа Бруно Родригесом.

«Отмечено категорическое неприятие практики применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций, подтверждена солидарная позиция о необходимости незамедлительной отмены торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Также стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества двух стран в различных областях.

Ранее в этот день Государственный департамент США объявил о расширении санкций против Кубы, которые коснутся еще девятерых высокопоставленных сотрудников МВД страны и военных. В заявлении отмечается, что визовые ограничения введены против тех, кто причастен к действиям кубинских властей в отношении оппозиционеров, которые 15 ноября призвали жителей острова выйти на массовую акцию протеста.

Санкции предусматривают блокирование имущества и прав собственности этих лиц и организаций, а также запрещение лицам, находящимся под юрисдикцией США, иметь дело с имуществом, связанным с физическими и юридическими лицами. Ограничения носят формальный характер, поскольку МВД Кубы и его руководство не имеют активов в Соединенных Штатах.

7 сентября президент США Джо Байден продлил еще на год торговое эмбарго, действующее в отношении Кубы.

Санкции против Кубы Вашингтон ввел впервые в 1960 году, в 1961-м страны разорвали дипломатические отношения, в 1962-м санкции были ужесточены до уровня почти полного эмбарго. В качестве условия снятия санкций Соединенные Штаты требовали демократизации и уважения прав человека на Кубе, а также прекращения военного сотрудничества Кубы с другими странами.

Однако в декабре 2014 года на тот момент президент США Барак Обама и председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро объявили о старте возобновления дипломатических отношений. Американская администрация отменила ряд санкций против Кубы и приняла меры по налаживанию отношений. При этом следующий после Обамы президент Дональд Трамп вернул многие санкции против Кубы. В частности, торговое эмбарго, введенное конгрессом, так и осталось без изменений.