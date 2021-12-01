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Эрдоган рассказал про приток туристов из РФ в 2021 году

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Существенный приток в Турцию туристов из России в 2021 году — результат солидарности Анкары с Москвой. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 30 ноября.

«В текущем сезоне наблюдается серьезный приток туристов из России. Анталья сейчас привлекает российских туристов, численность которых не видели ни в один сезон. Конечно, наша солидарность с Путиным, наша солидарность с Россией обеспечивают приток туристов», — рассказал Эрдоган в эфире телеканала ТРТ.

29 ноября стало известно, что для отдыха в декабре россияне выбирают Москву и Санкт-Петербург. Среди тех, кто рассматривает поездки за границу, лидером стала Турция (12,5% запросов), второе место занимает Узбекистан — билеты туда искали 8,1%, а также Таиланд (6,4%).

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