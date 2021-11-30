Депутаты воронежской облдумы приняли в первом чтении бюджет на 2022 год

Проект бюджета Воронежской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов принят в первом чтении на заседании областной думы 30 ноября. Об этом ИА «Абирег» сообщили в региональном парламенте.

Доходная часть бюджета составит более 141,2 млрд рублей, расходная – свыше 144,5 млрд рублей. Для образовавшегося дефицита имеются источники погашения, также предусмотренные в бюджете. Как отметил председатель облдумы Владимир Нетёсов, таким образом, бюджет на будущий год максимально сбалансирован.

«Расходы бюджета на 98,3% сформированы по программно-целевому принципу. Почти 67,7% расходной части документа касаются социальной сферы, выполнения обязательств перед гражданами, повышения зарплат бюджетникам, индексации различных выплат», – заявил спикер регионального парламента.

Приоритетом в части расходов станет выполнение целей и задач развития, заложенных указами президента России и положениями его послания Федеральному собранию, повышение доходов граждан и снижение безработицы.

Государственная дума на заседании 24 ноября одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект о федеральном бюджете РФ с профицитом на 2022–2023 годы и дефицитом на 2024 год. Доходы бюджета РФ в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, расходы — 23,694 трлн рублей.

Законопроект внесли в Госдуму 30 сентября. Отмечалось, что он предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки россиян, в том числе в рамках реализации послания президента Федеральному собранию. Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что социальные расходы бюджета России в 2022–2024 годах не будут сокращаться, предусмотрено их увеличение.