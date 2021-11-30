Два человека погибли в ДТП с самосвалом в Тверской области

В Тверской области в результате столкновения легковой отечественной машины и самосвала погибли два человека. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла 30 ноября на 32-м км автодороги Тверь – Волоколамск. По данным правоохранительных органов, автомобиль ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и врезался в самосвал.

В результате погибли два человека, находившиеся в легковушке, пишут «Тверские ведомости». Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Днем 30 ноября в Рязани грузовой автомобиль наехал на остановку общественного транспорта, где находились люди. Два человека погибли, еще один пострадал.