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Пешеходную зону благоустроят вдоль улицы Советской Армии в Пскове

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В Пскове в 2022 году намерены обустроить пешеходную зону вдоль улицы Советской Армии. Об этом глава города Елена Полонская заявила на публичных слушаниях по проекту закона о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В ходе слушаний, которые прошли 30 ноября, выступил житель микрорайона «Лепеши». Он обратил внимание на отсутствие спортивной площадки у школы № 11 и попросил учесть при планировании бюджета тот факт, что в микрорайоне практически не благоустроены тротуары, пишет Псковская Лента Новостей.

Елена Полонская объяснила, что сейчас в городе идет активное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТов). В последние два года власти активно решают эту проблему, однако устранить ее одномоментно сложно, подчеркнула глава города.

«Что касается тротуаров, в 2022 году предусмотрены средства на строительство пешеходной зоны вдоль всей улицы Советской Армии. Это очень важно для местных жителей», — заметила Елена Полонская.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Пскове привели в нормативное состояние участок улицы Инженерный. Работы выполнены на отрезке от улицы Индустриальной до Алтаева, а также на дублере вдоль жилых домов от № 12 до № 100, который не ремонтировался более 30 лет.

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