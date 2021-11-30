Археологический полевой сезон завершили в Пскове из-за погоды

В связи с погодными условиями археологи завершили сезон раскопок в Пскове. Об этом сотрудники Археологического центра Псковской области сообщили в Instagram.

По их словам, в результате прохождения неблагоприятного природного явления на территории региона полевой археологический сезон завершен. Теперь специалисты будут заниматься изучением и отчетами.

«Раскопки 2021 года завершены! Теперь нас ждут коллекции находок, чертежи, фотографии и многотомные отчеты», - цитирует сообщение археологов Псковская Лента Новостей.

Днем 30 ноября сообщалось, что в Псковской области за сутки выпало порядка 20 см снега. В течение суток прогнозировалось увеличение снежного покрова еще на 10 см. До 3 декабря в регионе ожидаются отрицательные температуры.