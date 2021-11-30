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Новую котельную построили для отопления больницы в Ульяновской области

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В рабочем поселке Карсун Ульяновской области смонтировали новую блочно-модульную котельную, предназначенную для теплоснабжения районной больницы. Об этом сообщил и.о. министра энергетики, ЖКХ и городской среды Александр Черепан.

По его словам, мощность котельной составляет 2,2 МВт. Она состоит из трех блоков, их смонтировали в течение двух суток. В течение ближайшего месяца планируется подключить объект к уже имеющимся сетям водо-, тепло- и электроснабжения. Затем котельную введут в эксплуатацию, уточняет ulpravda.ru.

Средства на строительство новой котельной выделили в рамках дополнительного финансирования сферы ЖКХ региона в августе 2021 года.

Ранее по поручению главы региона Алексея Русских были выделены средства на обустройство котельных в Инзе. Они необходимы для обеспечения теплом жилых домов и соцобъектов. Обе котельные ввели в эксплуатацию в начале отопительного сезона.

Кроме того, в этом году три новых блочно-модульных котельных установили в Ульяновске. Еще одна появилась в рабочем поселке Чердаклы.

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