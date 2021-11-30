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Подарочные комплекты для новорожденных будут выдавать в Поморье

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В Архангельской области с 1 января 2022 года начнут выдавать подарочные комплекты для новорожденных. Об этом ИА FlashNord сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вручать комплекты родителям будут в день выписки из медицинского учреждения. Для получения необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, и подписать согласие на обработку персональных данных.

Если по каким-либо причинам родители не получили набор, то они могут обратиться с паспортом в отделение соцзащиты населения. Это же касается и случаев, когда роды проходили вне медучреждения.

Состав подарочных комплектов уже утвержден. Он включает детский демисезонный комбинезон и другую одежду, салфетки, пеленки, подгузники, крема и присыпку, погремушку, пустышку и другие необходимые предметы, а также информационную брошюру по мерам поддержки семей с детьми.

Проработать состав такого комплекта губернатор Александр Цыбульский поручил в августе этого года после обращений жителей области. Перечень вещей был разработан при участии общественников.

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