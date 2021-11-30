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Более 500 млн рублей выделили на содержание дорог в Якутске

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На текущее содержание улично-дорожной сети в Якутске в 2021 году предусмотрено более 518 млн рублей, в том числе на содержание улиц в зимнее время – более 245 млн рублей. Об этом рассказал директор МКУ «СЭГХ» Айаал Егинов.

Как передает ИА SakhaNews, в целях предотвращения образования снежно-ледяных накатов на проезжей части дорог, тротуаров и площадей в зимнее время производится очистка проезжей части и обочин от снега, уборка случайного мусора с обочин, противогололедные мероприятия, уборка прибордюрной части дорог с использованием 76 единиц специальной техники. В качестве фрикционных материалов применяется речной песок и щебень фракции 3-10 мм.

«Применение реагентов в качестве противогололедных мероприятий в настоящее время не представляется возможным в связи с отсутствием обустроенного полигона снега в соответствии с требованием охраны окружающей среды. В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией стоимость строительно-монтажных работ снежного полигона составляет свыше 470 млн рублей», – пояснил Айаал Егинов.

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