Два самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра и грозы

Два самолета, направлявшихся в Сочи из Санкт-Петербурга и Краснодара, ушли на запасные аэродромы из-за сильного ветра и грозы. Об этом 30 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Аэродинамика», которая руководит аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы.

«По данным на 20:00 30 ноября 2021 года, из-за очень сильного ветра и грозы два рейса, направлявшиеся в Сочи, ушли на запасной аэродром в Краснодар», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что до конца суток 30 ноября, а также ночью и утром 1 декабря на территории Сочи объявлено штормовое предупреждение.

«В районе аэропорта скорость ветра прогнозируется 23 м/с. Максимальная скорость ветра в отдельных районах достигнет 30-35 м/с», — сообщили в компании.

29 ноября сообщалось, что в Сочи прогнозируются сильные ливни, грозы, подъем уровня воды в реках, а также шквалистый ветер со скоростью до 22–27 м/с.

Не исключена вероятность схода селя в горной местности. Спасатели рекомендуют воздержаться от прогулок и отдыха у воды. Все городские службы курорта переведены на усиленный режим работы.