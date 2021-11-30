Прямой эфир
Общество
Сильный ветер сломал 198-летний «Тургеневский дуб» в Орловской области
Мир
Столтенберг назвал жизненно важным диалог НАТО с Россией
Мир
Киевский суд разрешил задержать главу Крыма Аксенова
Общество
МЧС предупредило о метели в Москве в первую ночь зимы
Экономика
В России с 1 декабря начнут действовать штрафы за отсутствие маркировки
Экономика
Цены на нефть упали более чем на 5%
Мир
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на юго-западе Китая
Культура
Торги русской живописью в Лондоне принесли свыше £8 млн
Мир
Патрушев заявил о контроле за действиями войск НАТО и Украины у границ РФ
Мир
Ростуризм сообщил о нахождении в ЮАР не менее 500 туристов из России

Два самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра и грозы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два самолета, направлявшихся в Сочи из Санкт-Петербурга и Краснодара, ушли на запасные аэродромы из-за сильного ветра и грозы. Об этом 30 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Аэродинамика», которая руководит аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы.

Молниеносная атака: как выжить в грозу
Непогода в городе может быть опаснее, чем в сельской местности

«По данным на 20:00 30 ноября 2021 года, из-за очень сильного ветра и грозы два рейса, направлявшиеся в Сочи, ушли на запасной аэродром в Краснодар», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что до конца суток 30 ноября, а также ночью и утром 1 декабря на территории Сочи объявлено штормовое предупреждение.

«В районе аэропорта скорость ветра прогнозируется 23 м/с. Максимальная скорость ветра в отдельных районах достигнет 30-35 м/с», — сообщили в компании.

29 ноября сообщалось, что в Сочи прогнозируются сильные ливни, грозы, подъем уровня воды в реках, а также шквалистый ветер со скоростью до 22–27 м/с.

Не исключена вероятность схода селя в горной местности. Спасатели рекомендуют воздержаться от прогулок и отдыха у воды. Все городские службы курорта переведены на усиленный режим работы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021