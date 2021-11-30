Совет по молодежной политике создадут в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарской Республике создадут совет по молодежной политике. Соответствующий указ подписал глава республики Казбек Коков, сообщается на сайте правительства региона.

Вновь образованный совет будет состоять из инициативной молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Они будут помогать главе региона и другим госструктурам в реализации вопросов, связанных с молодежной политикой, пишет NewsTracker.

В указе о создании органа власти говорится, что основными задачами совета являются подготовка предложений главе и правительству Кабардино-Балкарии, систематический анализ нормативной-правовой базы в сфере молодежной политики, а также участие в разработке и реализации госпрограмм.

Отмечается, что для более эффективной работы совет сможет привлекать сторонних специалистов. Они помогут в реализации сложных вопросов. В состав совета войдут от пяти до 10 человек, его председателем будет глава республики.