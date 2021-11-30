Попова заявила, что срок действия ПЦР-теста из-за омикрон-штамма сократят с 72 до 48 часов

Из-за особенностей «Омикрон»-штамма срок действия ПЦР-теста сократят с 72 до 48 часов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«С учетом особенностей нового штамма «Омикрон», его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48 часами», — сказала она

Также глава Роспотребнадзора напомнила, что в России действует норматив, согласно которому срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата человеком. Срок доставки анализа до лаборатории также ограничен сутками.

Кроме того, глава ведомства сообщила, что в России разработали тест для выявления нового штамма коронавируса «Омикрон». Она отметила, что к настоящему моменту в РФ не выявлено случаев данного штамма.

В тот же день глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о планах адаптировать российскую вакцину «Спутник V» под новый вариант COVID-19. По его словам, то же самое сделали и для предыдущих штаммов коронавируса. Как добавил Гинцбург, сокращать срок ревакцинации для «Спутника V» из-за нового штамма не придется.

Штамм коронавируса «Омикрон» был зафиксирован в ноябре на юге Африки. Он содержит большое количество мутаций и, по мнению экспертов, является более опасным, чем «дельта»-штамм, отмечает «Газета.RU».

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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