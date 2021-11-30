Прямой эфир
Общество
Сильный ветер сломал 198-летний «Тургеневский дуб» в Орловской области
Мир
Столтенберг назвал жизненно важным диалог НАТО с Россией
Мир
Киевский суд разрешил задержать главу Крыма Аксенова
Общество
МЧС предупредило о метели в Москве в первую ночь зимы
Экономика
В России с 1 декабря начнут действовать штрафы за отсутствие маркировки
Экономика
Цены на нефть упали более чем на 5%
Мир
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на юго-западе Китая
Культура
Торги русской живописью в Лондоне принесли свыше £8 млн
Мир
Патрушев заявил о контроле за действиями войск НАТО и Украины у границ РФ
Мир
Ростуризм сообщил о нахождении в ЮАР не менее 500 туристов из России
Сюжет:

Попова заявила, что срок действия ПЦР-теста из-за омикрон-штамма сократят с 72 до 48 часов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за особенностей «Омикрон»-штамма срок действия ПЦР-теста сократят с 72 до 48 часов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Штамм в паспорте: что изменится в России из-за «Омикрона»
И какие методы борьбы с пандемией допускают политики

«С учетом особенностей нового штамма «Омикрон», его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48 часами», — сказала она

Также глава Роспотребнадзора напомнила, что в России действует норматив, согласно которому срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата человеком. Срок доставки анализа до лаборатории также ограничен сутками.

Кроме того, глава ведомства сообщила, что в России разработали тест для выявления нового штамма коронавируса «Омикрон». Она отметила, что к настоящему моменту в РФ не выявлено случаев данного штамма.

В тот же день глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о планах адаптировать российскую вакцину «Спутник V» под новый вариант COVID-19. По его словам, то же самое сделали и для предыдущих штаммов коронавируса. Как добавил Гинцбург, сокращать срок ревакцинации для «Спутника V» из-за нового штамма не придется.

Штамм коронавируса «Омикрон» был зафиксирован в ноябре на юге Африки. Он содержит большое количество мутаций и, по мнению экспертов, является более опасным, чем «дельта»-штамм, отмечает «Газета.RU».

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021