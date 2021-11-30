Памятник боевому самолету МиГ открыли в Московской области

Памятник боевому самолету МиГ-19П установили в микрорайоне Авиаторов Балашихинского городского округа Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Глава округа Сергей Юров рассказал, что на постаменте можно увидеть настоящий истребитель-перехватчик, восстановленный специалистами Военно-технического музея Черноголовки.

Открыли памятник в преддверии юбилея начала контрнаступления Советских войск под Москвой, отмечает портал «Подмосковье сегодня».

МиГ-19 — советский одноместный реактивный истребитель второго поколения, разработанный ОКБ Микояна и Гуревича в начале 1950-х годов. Первый советский серийный сверхзвуковой истребитель, широко применялся в системе ПВО СССР и поставлялся за рубеж.