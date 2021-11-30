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Аксенов оценил планы Лукашенко посетить Крым

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Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Лукашенко на крымской земле. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

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«Это решение вполне соответствует духу братских отношений между нашими народами. Уверен, что президент Белоруссии по достоинству оценит и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство», — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов также выразил уверенность, что этот визит откроет колоссальные возможности в плане развития отношений Белоруссии и Крыма.

30 ноября белорусский лидер заявил, что хочет начать поездку на Крымский полуостров с Севастополя в знак его признания как части России.

В свою очередь губернатор города Михаил Развожаев заявил, что Лукашенко ждут в Севастополе, ему покажут исторические места, совершат с ним прогулки по новым паркам и выйдут в море.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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