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Иркутские спасатели помогли провалившейся под лед собаке

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Спасатели вытащили собаку породы хаски, которая провалилась под лед на Иркутском водохранилище. Люди в гидрокостюмах по тонкому льду ползком добрались до животного. Обвязав шею веревкой, двое спасателей, не торопясь, начали выталкивать ее на берег.

Во вторник, 30 ноября, в ГУ МЧС по региону позвонила взволнованная женщина и сообщила, что она гуляла со своей собакой вдоль берега Иркутского водохранилища в районе 17-го км Байкальского тракта. Неожиданно хаски выскочила на неокрепший лед и провалилась в воду. Чудом собака выбралась из полыньи, однако не могла дальше передвигаться и оставалась лежать на льду, пишет ИА IrkutskMedia. Специалисты приехали, помогли питомцу и передали его хозяйке.

Ранее московские спасатели оказали помощь собаке, которая в погоне за утками по парку не смогла самостоятельно выбраться с острова. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы. Инцидент произошел ранее в этот день. К спасателям поисково-спасательной станции «Терлецкая» обратилась девушка с просьбой помочь ее питомцу. Она пояснила, что во время прогулки по парку пес погнался за утками, нырнул в пруд и оказался на островке в нескольких метрах от берега. Обратно вернуться животное побоялось.

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