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Строительство Северного обхода Ростова завершат в 2022 году

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В Ростове-на-Дону в 2022 году намерены завершить строительство третьей очереди Северного обхода города. Об этом сообщает региональное правительство.

Сейчас дорожники занимаются работами по возведению двух инженерных сооружений общей протяженностью 200 м. Одно из них появится в районе будущей транспортной развязки с пересечением дороги Красный Крым – Султан-Салы, пишет RostovGazeta.

На сегодняшний день асфальтобетон уложен на 78% протяженности третьей очереди Северного обхода. Полностью завершить работы планируется в 2022 году.

На объекте задействованы 120 человек и 70 единиц техники.

Ранее в ноябре в Ростове-на-Дону утвердили документацию по планировке территории под строительство дороги на улице Береговой. Документ подписал и.о. главы горадминистрации Юрий Овчинников.

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