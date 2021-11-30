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Киевский суд разрешил задержать главу Крыма Аксенова

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Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание главы Республики Крым Сергея Аксенова. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе суда.

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Отмечается, что полностью фамилия Аксенова не указывается — в документах пишется только первая ее буква А. Ранее украинский генпрокурор ходатайствовал о задержании и избрании меры пресечения в виде ареста «гражданина А», но 4 октября суд отказал в этом.

Однако после апелляционной жалобы прокурора, решение районного суда было отменено, а задержание Аксенова разрешено.

На Украине глава полуострова подозревается в действиях, направленных на разрушение конституционного строя и целостности страны. Судебное решение является формальным, так как фактическое задержание невозможно из-за отсутствия Аксенова в стране.

Ранее, 23 октября, бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что власти Украины не хотят «возвращения» Крыма и Донбасса в состав страны, потому что жители этих территорий будут голосовать против них. Он также заявил, что власти не пытаются наладить хорошие отношения с жителями территорий, а разговаривают с простыми людьми на языке силы.

10 октября советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что у страны есть возможность вернуть Крым за «пять минут». По его словам, Киев даст Москве «возможность урегулировать конфликт», а также «решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти» из Крыма. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не рассматривают вопрос о принадлежности Крыма.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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