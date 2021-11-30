Глава ВОЗ призвал не «наказывать» сообщившие об «Омикроне» страны

Государствам следует принимать пропорциональные меры для защиты от новых штаммов коронавируса, а не «наказывать» страны, где эти новые штаммы были обнаружены. Об этом 30 ноября заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Я хорошо понимаю стремление всех стран защитить своих граждан от штамма, который мы еще не до конца понимаем. Но я также обеспокоен тем, что некоторые государства-члены вводят резкие, общие меры, которые не основаны на фактах и неэффективны, и которые только усугубят неравенство. Мы призываем все государства-члены принять рациональные, пропорциональные меры по снижению риска в соответствии с международными медико-санитарными правилами», — сказал он на закрытом брифинге перед странами-членами ВОЗ, посвященном ситуации вокруг штамма «Омикрон».

Гебрейесус поблагодарил ЮАР и Ботсвану за то, что они сообщили о выявлении нового штамма, которому было присвоено название «Омикрон». При этом он выразил обеспокоенность тем, что обе страны оказались «наказаны» введением ограничительных мер со стороны других стран «за то, что они поступили правильно».

С 28 ноября Россия ограничила въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга из-за «Омикрона», аналогичное решение ранее приняли целый ряд стран, в том числе Финляндия и Япония.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ введет двухнедельный карантин для пребывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

29 ноября российская туристка Екатерина Ганина в беседе с «Известиями» рассказала, что попасть на борт самолета для вылета из ЮАР в РФ из-за нового штамма коронавируса невозможно. По ее словам, «Турецкие авиалинии» отменили перелет, полностью прекратили авиасообщение с ЮАР, а обменять билеты или вернуть деньги за них нельзя.

Сопредседатель альянса обеспечения вакцинами Африканского союза доктор Аяоде Алакиджа назвала ограничения на поездки в страны южной части Африки из-за выявленного штамма COVID-19 «Омикрон» дискриминационными. По словам специалиста, нынешняя эпидемиологическая ситуация была неизбежной и стала следствием «провала усилий, направленных на быструю и сбалансированную вакцинацию во всем мире».

В РФ граждан прививают от коронавируса бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.