Новые троллейбусы вышли на маршруты в Красноярске

По улицам Красноярска начали курсировать новые троллейбусы «Адмирал». Пассажиры на маршрутах № 4 и № 13 теперь могут оценить систему климат-контроля, использовать Wi-Fi и USB-порты для зарядки гаджетов. Троллейбусы способны двигаться автономно на расстоянии до 1 км, а низкие полы и широкие дверные проемы позволят совершать удобную посадку людям с ограниченными возможностями, передает ИА KrasnoyarskMedia.

Как отметил мэр Красноярска Сергей Еремин, это часть масштабной программы по улучшению экологической обстановки.

«Благодаря поддержке федерации и края наш городской парк общественного электротранспорта за относительно небольшой срок пополнится сотней единиц современных троллейбусов и трамваев. Это послужит большим импульсом для развития в Красноярске магистрального каркаса экотранспорта», — сказал Сергей Еремин.

Электротранспорт Красноярска обновится на 70%, а интервалы движения сократятся. Средства на все мероприятия — около 3,5 млрд рублей — предусмотрены в проекте муниципальной программы пассажирских перевозок на 2022–2024 годы. Каждая вторая машина на маршруте будет приспособлена для инвалидов. «В следующем году мы продолжим участие во всех проектах по обновлению пассажирского транспорта и привлечении федеральных средств на эти цели», — заявил ранее руководитель департамента транспорта Игорь Манченко.