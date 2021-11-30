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В МИЦ «Известия» прошла презентация проекта НИУ ВШЭ «Медиана»

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30 ноября в пресс-центре МИЦ «Известия» состоялась презентация студенческого проекта факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики «Медиана».

«Медиана» — проект студентов факультета коммуникаций, медиа и дизайна, рассказывающий историю отечественных медиа от лица ее создателей — известных журналистов и медиаменеджеров. Студенческая идея реализуется на базе Медиацентра ФКМД, а в апреле 2021 года Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) выделило грант на развитие проекта.

Проект представлен в виде онлайн-портала https://mediana.su/, поэтому дает возможность студентам из любой части России познакомиться с историей медиа. К работе над созданием виртуальной хрестоматии присоединились университет «Первая Академия Медиа» РЭУ им. Г.В. Плеханова и Донской государственный технический университет.

«Мне интересно, как развивается этот проект. Это живая история с разными событиями. У людей, с которыми мы разговариваем в проекте, есть опыт, который неплохо увидеть, это ощущение ткани жизни, которая постоянно ткется», — сказал декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.

Спикерами презентации выступили: Андрей Быстрицкий, куратор проекта «Медиана» Наталья Дудкина, генеральный директор ВЦИОМ-МЕДИА Алексей Малинин, руководитель студенческой команды проекта «Медиана» Анна Зарубей, руководитель SMM-отдела проекта «Медиана» Анастасия Надеждина.

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