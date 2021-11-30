Цены на нефть упали более чем на 5%

Мировые цены на нефть вечером 30 ноября усилили падение до 5%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 30 ноября.

По состоянию на 19:49 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent снижались в цене на 5,05%, до 69,52 доллара за баррель. Цена на январские фьючерсы WTI падала на 5,33%, до 66,28 доллара за баррель.

Ранее в тот же день сообщалось, что цена нефти Brent снизилась ниже $70 за баррель впервые с 24 августа. Отмечалось, что утром во вторник мировые цены на нефть в среднем понизились на 3%.

До этого, 23 ноября, президент США Джо Байден объявил о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Американский лидер отметил, что использование дополнительных резервов нужно для снижения цен на топливо для американцев, а также для балансировки спроса и предложения на рынке после пандемии. Аналогичное решение приняли Китай, Великобритания, Япония, Южная Корея и Индия.

2 ноября финансовый аналитик Артем Звездин рассказал «Известиям», что в долгосрочной перспективе на несколько лет нефть сорта Brent может подорожать до $120–130 за баррель. По его словам, в долгосрочной перспективе черное золото будет только дорожать, и на это накладывается ряд факторов, первый и главный из которых — энергетический кризис.

Тогда же аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук заявил, что решение США о выпуске нефти из стратегических резервов не окажет серьезного влияния на рынок. Эксперт указал на то, что отопительный сезон будет поддерживать высокий спрос на энергоресурсы, причем не только на нефть, но и на газ.