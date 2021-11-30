Дом культуры села Ершово отремонтировали в Иркутской области

Торжественное открытие Дома культуры после завершения ремонта состоялось в селе Ершово Усть-Илимского района Приангарья. Работы провели за счет привлечения дополнительного финансирования: в рамках проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия» было выделено 3,7 млн рублей. И еще порядка 850 тыс. рублей дополнительно направили на обновление материально-технической базы.

Как пишет ИА IrkutskMedia, в рамках проекта «Культура малой родины» реализуются такие направления, как: «Местный дом культуры», «Театры малых городов» и «Театры — детям».

Ранее семь автобусов на сумму 15,7 млн рублей закупили для пяти культурно-досуговых учреждений Иркутской области. Машины поступили в дворец культуры «Прометей» в Тулуне, дом культуры «Юбилейный» в Тайшете, культурный Центр досуга поселка Кутулик, центр творчества и досуга «Родники» в Шелехове, Дом культуры поселка Новонукутский, Осинский дом культуры и Культурный центр администрации Черемховского района.